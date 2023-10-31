В России впервые пролечили от рака пациента с донорским сердцем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава России впервые успешно пролечили пациента с донорским сердцем, страдающего раком легкого, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу центра. По словам врачей, болезнь у 60-летнего мужчины развивалась стремительно, однако лучевая терапия помогла добиться регресса.

Представители клиники объяснили, что пациент живет с новым сердцем уже 12 лет. Несколько месяцев назад у него обнаружили рак легкого третьей стадии, болезнь развивалась быстро. Консилиум врачей назначил ему лучевую терапию, так как сердце и печень мужчины способны выдержать только такой метод лечения. Радиотерапевтам удалось рассчитать дозу облучения так, чтобы не навредить пересаженному сердцу. В конечном счете онкологический процесс начал регрессировать.

Спустя месяц эти изменения будут еще заметнее, так как резорбция (рассасывание. — NEWS.ru) опухолевого очага после облучения идет постепенно, — рассказали врачи.

В настоящее время пациент со вторым сердцем чувствует себя удовлетворительно, он находится в кардиохирургическом отделении клиники. Дальнейшая тактика лечения будет строиться исходя из результатов терапии, направленной на улучшение состояния его сердца, подытожили эксперты.

Врач-онколог Евгений Черемушкин ранее рассказал, при каком симптоме необходимо срочно обратиться за помощью к врачу. По его словам, покраснения и шелушения на коже могут указывать на смертельно опасное онкологическое заболевание — рак кожи.