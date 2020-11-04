В России впервые появился ГОСТ по эвакуации населения при ЧС

https://static.news.ru/photo/75b9450c-1e88-11eb-bda1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России впервые разработан национальный стандарт эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях (ЧС). Он вступит в действие 1 июня 2021 года, сказано в тексте документа.

ГОСТ «Планирование мероприятий по эвакуации и рассредоточению населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций» разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и ЧС и утверждён Росстандартом, передаёт ТАСС.

Новый нормативный документ предназначен для работников федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также для представителей организаций, ответственных за эвакуацию населения в безопасные районы. В стандарте описаны этапы подготовки планов эвакуации, приёма и размещения людей, способов перемещения граждан в зависимости от характера источника ЧС — радиоактивного загрязнения, химического заражения местности, землетрясения, снежной лавины, наводнения и других.

Кроме того, ГОСТ содержит требования при планировании эвакуационных мероприятий. Например, норма выделяемой жилой площади в безопасном районе составляет два квадратных метра на человека, а на каждую тысячу эвакуированных необходимо иметь по семь банных и десять койко-мест в больнице.

Как следует из документа, эвакуация из зон ЧС может осуществляться всеми видами транспорта, в том числе с помощью метро и электромобилей. В тексте сказано, что сопутствующими действиями структур и ведомств должны стать блокирование автомагистралей и пешеходных путей в опасные районы, осуществление жёсткого пропускного режима, запрет посещения опасных зон всем, кто не занят в проведении эвакуационных, спасательных и других неотложных мероприятий.

Ранее, как писал NEWS.ru, в России изменили правила возврата денег за билеты на самолёт и поезд при введении в стране чрезвычайной ситуации или режима повышенной готовности.