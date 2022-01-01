В России возобновилась программа льготного автокредитования Программа льготного автокредитования возобновлена в РФ с 1 января

Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com

В России с 1 января возобновляется программа льготных автокредитов. Российские банки готовы к их выдаче. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее о возобновлении программы сообщил Минпромторг РФ. В ведомстве отмечали, что бюджет программы на 2023 год составляет 5,1 млрд рублей. При этом не исключалось ее дофинансирование в зависимости от ситуации на рынке автомобильных продаж.

Согласно условиям программы, гражданам предоставляется скидка в размере 20% от стоимости автомобиля (для ДФО — 25%). При этом цена средства передвижения не должна превышать 2 млн рублей.

Программой могут воспользоваться семьи с одним несовершеннолетним ребенком, медики, учителя и те, кто покупает автомобиль впервые. Также льготы могут получить военнослужащие, включая призванных в рамках частичной мобилизации, их семьи и служившие в армии пенсионеры. Кроме того, программа распространяется на тех граждан, кто сдает автомобиль старше шести лет в трейд-ин — но при условии, что человек владел им не менее одного года.

Отмечается, что под условия льготного автокредитования подпадают легковые и коммерческие автомобили российского производства брендов Lada, УАЗ, ГАЗ, китайские Haval, собираемые в Тульской области и электромобили Evolute липецкого предприятия «Моторинвест».

Президент России Владимир Путин ранее поддержал идею Министерства промышленности и торговли о предоставлении льгот при автокредитовании военнослужащим. Данные льготы могут быть распространены в том числе на мобилизованных, членов их семей, а также на военных пенсионеров.

О том, что программа льготного автокредитования в 2022 году будет распространена на военнослужащих и пенсионеров, ранее сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. С такой же идеей ранее выступал глава АвтоВАЗа Максим Соколов, который считает, что таким образом надо простимулировать спрос на автомобили в России.