В России возник дефицит автомобилей Lada

Дефицит автомобилей марки Lada, в частности, самой популярной её модели — Lada Granta, возник в России. Данную проблему не удастся решить как минимум до сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дилеров.

Как рассказал генеральный директор группы «Прагматика» и вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Владислав Рыдаев, нехватка автомобилей Lada Granta наблюдается как в Северо-Западном федеральном округе, так и по стране в целом.

По словам главы совета директоров «БН-Моторс» Алексея Подщеколдина, отмечается нехватка автомобилей по всему модельному ряду Lada. При этом сам «АвтоВАЗ» оптимистично полагает, что в сентябре ситуацию удастся решить.

Подщеколдин подчеркнул, что дефицит наблюдается также и среди моделей авто, собранных на предприятиях за пределами нашей страны. Таким образом, эксперт предполагает смещение спроса потребителей в сторону подержанных машин.

В понедельник. 16 августа, «АвтоВАЗ» возобновил работу после корпоративного отдыха, однако собирать Granta не будут еще по меньшей мере неделю. Причина — отсутствие электронных комплектующих. Учитывая плановый отпуск компании, производство модели не производилось в течение месяца.

По аналогичной причине с 2 августа предполагается остановить конвейер по сборке Lada Largus, Xray и даже Renault Logan и Sandero. Нехватка автомобильной электроники привела к тому, что за лето завод останавливался 6 раз.

Ранее были названы сроки начала продаж нового внедорожника Lada.