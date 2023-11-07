В России внедряют новую сельхозкультуру мискантус: что это, зачем нужно Российские ученые начали внедрять новую сельскохозяйственную культуру мискантус

Фото: Oliver Willikonsky/dpa/Global Look Press

Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН внедряют в сельское хозяйство России новую экзотическую культуру мискантус. Что об этом известно, как растение используется в производстве?

Что известно о новой сельскохозяйственной культуре

Исследователи института сообщили, что в России формируется сеть предприятий, занимающихся производством и переработкой мискантуса в целлюлозу. В Московской области уже работает опытный завод, также предприятия планируется открыть в Новосибирской и Калининградской областях.

Сообщается, что заводы смогут производить по десяти тысяч тонн продукции в год. Каждое предприятие будет работать по своему виду переработки целлюлозы из мискантуса.

Согласно расчетам Института цитологии и генетики СО РАН, с одного гектара плантаций этого растения можно получать до четырех тонн целлюлозы, которая используется в качестве сырья в различных отраслях промышленности. Благодаря этому можно уйти от технологии выработки целлюлозы из древесины, что технологически сложнее и дороже.

«Институт цитологии и генетики продолжает развивать технологии выращивания этой культуры. По мере того, как к ней растет интерес в разных регионах России, перед нами встает задача создания на базе мискантуса сорта „сорановский“ большой линейки сортов, адаптированных под разные климатические условия и разные цели дальнейшей переработки», — заявили в ИЦиГ СО РАН.

Фото: A. Hartl/blickwinkel/Global Look Press

Что такое мискантус, что из него производят

Мискантус — род многолетних травянистых растений. В России на юге Приморского края произрастает вид Miscanthus sinensis, распространенный также в Китае, Корее и Японии.

Агрокультура устойчива к вредителям, зимостойка, может выращиваться в регионах со среднегодовой температурой три — пять градусов тепла.

В 2012 году Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН вывел, запатентовал и зарегистрировал первый в России культурный сорт мискантуса «сорановский», который ежегодно дает урожай сухой растительной массы с богатым содержанием ценных для промышленности веществ.

Ученые РАН уточнили, что на сегодняшний день уже запущено производство биоразлагаемой посуды, которую делает партнер института из целлюлозы, получаемой при переработке мискантуса. Также исследователи работают над технологией производства биоразлагемых упаковочных материалов и создании целлюлозного волокна для текстильной промышленности.

Какие еще проекты запланированы в России

Министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук сообщил, что в республике намерены возродить табаководство. По его словам, многие инвесторы готовы вложиться в развитие этой отрасли.

«Сейчас идет борьба за здоровый образ жизни, это правильно, но мы не можем не развивать эту отрасль. Есть перспективы и инвесторы, но господдержки отрасли, к сожалению, нет», — отметил Савчук.

По словам министра, для выращивания табака необходимы особые условия и специальный уход, которые есть на полуострове.

В Республике Дагестан запланировали промышленное выращивание хлопка. Как сообщили в Минсельхозе России, эта культура используется для текстильной промышленности, а также для получения пороха.

Пилотные проекты по производству хлопка были успешно реализованы в Ногайском и Кизлярском районах. Для определения наиболее подходящие территории для выращивания культуры в регионе был проведен эксперимент по засеванию небольших площадей на разных местностях. В 2023 году планировалось увеличить площадь под хлопком до одной тысячи гектар.

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