В России, вероятно, вымерли 11 видов животных

По результатам последней инвентаризации в России 11 объектов животного мира считаются исчезнувшими. Это означает, что вымерли последние представители этих видов. Речь идёт, в частности, о красноногом ибисе, чернобрюхом глухаре, тюлене-монахе и лошади Пржевальского . Об этом сообщает Минприроды РФ.

Ещё 11 объектов живого мира по результатам последней инвентаризации отнесены к категории редкости «0», то есть, вероятно, исчезнувшие, — говорится в сообщении министерства.

Среди исчезнувших видов — популяция бассейна Чёрного моря атлантического осетра, аборигенная популяция балтийского осетра, красноногий ибис, чернобрюхий глухарь, овсянка Янковского, тюлень-монах, кулан, лошадь Пржевальского и другие.

Как сообщили в Минприроды, с территории России за последние 400 лет исчезли девять видов и подвидов животных, включая тура, степного тарпана и морскую корову.

В настоящее время в Красную книгу РФ занесены 443 объекта животного мира и 676 видов растений.

Ранее кинологи сообщили, что оставленных в Афганистане служебных собак, скорее всего, умертвят.