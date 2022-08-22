В России в 2,4 раза увеличился объем производства сахара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России с начала сельхозсезона выросло производство сахара в 2,4 раза по сравнению с аналогичным календарным днем прошлого года — до 173 тысяч тонн, говорится на сайте Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар). Отмечается, что среднесуточный объем производимого свекловичного сахара за неделю увеличился на 6% и на текущий момент составляет 12,4 тысяч тонн.

С начала текущего сезона произведено 173 тысяч тонн свекловичного сахара, что на 100 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, — говорится в сообщении.

В аналитической службе Россахара добавили, что переработкой сахарной свеклы и производством сахара занимается 15 сахарных заводов. Ожидается, что к концу августа к производству подключатся еще 12 заводов, таким образом объем производимого свекловичного сахара может достигнуть отметки в 370 тысяч тонн.

Ранее эндокринолог Антон Поляков заявил, что сахар вызывает зависимость сильнее, чем от наркотиков, в восемь раз. Эксперт отметил, что при его отмене человек испытывает настоящую ломку. Он добавил, что человеческий организм «подсаживается» на этот продукт очень быстро.