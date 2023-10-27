В России ужесточат требования к отпуску топлива с биржи «Известия»: покупателей топлива с биржи обяжут гарантировать его применение в РФ

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) порекомендовала нефтяным компаниям получать от покупателей гарантийные письма, что отгруженные с биржи нефтепродукты будут использоваться только внутри России, пишут «Известия» со ссылкой на выписку из протокола заседания. В документе указывается, что покупателей планируется обязать предоставлять соответствующую информацию по запросу Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) или продавца.

Покупатель принимает на себя обязательство в случае последующей продажи биржевых товаров, приобретенных по вышеуказанным сделкам, включать в договоры с покупателями аналогичное обязательство и контролировать его соблюдение путем получения информации о конечных получателях и пункте назначения приобретенного на торгах товара, — говорится в документе.

В ФАС пояснили, что такая мера сделает процесс продажи нефтепродуктов на бирже более прозрачным. Кроме того, это сократит случаи экспорта классового топлива под видом внеклассового, а также перенасыщения в портах поставок, которые в дальнейшем не отправляются на экспорт.

В начале октября в двух портах Приморска и Новороссийска приступили к отгрузкам дизельного топлива на фоне того, как власти утвердили меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. Кабмин принял решение восстановить топливный демпфер, что должно простимулировать насыщение внутреннего рынка топливом и сдержать рост оптовых биржевых цен за счет увеличения размера компенсации нефтеперерабатывающим заводам.