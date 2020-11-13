В России увеличился коэффициент распространения коронавируса

https://static.news.ru/photo/3ef075c6-271c-11eb-9534-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,07, сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с пандемией.

Согласно данным специалистов, в Москве показатель находится на том же уровне, при этом 14 ноября он составлял 0,94.

Ни в одном из 10 регионов с наибольшим числом заражённых коэффициент не находится ниже единицы. Однако в Ростовской области, Ханты-Мансийском автономном округе и в Красноярском крае он достигает 1. В остальных субъектах показатель превышает эту отметку.

В Воронежской области коэффициент равен 1,01, в Нижегородской и Иркутской областях — 1,03, в Свердловской области — 1,09, в Подмосковье — 1,15.

Самый высокий показатель фиксируется в Санкт-Петербурге, где суточный прирост новых случаев коронавируса приблизился к двум тысячам. Там коэффициент второй день подряд остаётся на отметке 1,25.

Коэффициент распространения показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Вместе с другими критериями его использовали для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер. В настоящее время коэффициент применяется в том числе при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с другими странами. В Роспотребнадзоре отмечали, что открывать границу для конкретного государства следует, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.

Ранее NEWS.ru писал, что за последние 24 часа в России зарегистрировали 22 572 новых случая заражения коронавирусом. 25,9% новых случаев заражения (5854) протекают бессимптомно. За день в стране выздоровели 14 456 пациентов, которым ранее диагностировали коронавирус (18 626 днём ранее), жертвами пандемии стали 352 жителя России (391 днём ранее).