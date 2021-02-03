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В России утверждён стандартный образец штамма коронавируса

10:14, 04 февраля 2021 12
Фото: Unsplash

Росстандарт утвердил и внёс в базу стандартных справочных данных образец штамма коронавируса SARS-CoV-2, предоставленный НИЦ им. Гамалеи. Об этом в четверг, 4 февраля сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

Появление стандарта не только позволит обеспечить неизменно высокое качество диагностики COVID-19 у пациентов, но и сделает более точными результаты исследований по определению эффективности существующих и поиску новых лекарственных препаратов для лечения COVID-19, а также работы по отслеживанию присутствия коронавируса SARS-CoV-2 в окружающей среде, — приводит ТАСС сообщение министерства.

В ведомстве указывают, что появление «эталона» позволит в определённой мере стандартизировать производство тест-систем по выявлению коронавируса.

Наличие эталона, которым является стандартный образец, является залогом качества и постоянства результатов диагностики с использованием разрабатываемых и производимых в России тест-систем для выявления коронавируса SARS-CoV-2, — отмечают в Минздраве.

Как ранее писал NEWS.ru, врачи полагают, что не менее 20% людей от общего числа заболевших коронавирусом переносят его бессимптомно. Однако эпидемиолог Видновской РКБ Ольга Ненастина считает, что даже при бессимптомном течении заболевания можно определить, болеет ли человек коронавирусом.

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