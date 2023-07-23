В России утвердили концепцию развития морской авиации Главком ВМФ РФ Николай Евменов утвердил концепцию развития морской авиации

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В России утвердили концепцию развития морской авиации, сообщил начальник морской авиации ВМФ России Андрей Пахомов в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда». По его словам, в ней будет уделено много внимания Арктике, а ее реализация начнется в ближайшее время.

Главнокомандующим ВМФ РФ адмиралом Николаем Евменовым утверждена концепция развития морской авиации, — сказал Пахомов.

Он добавил, что в реализации концепции ВМФ получит современную авиационную технику и возможности для развития аэродромной структуры. Пахомов отметил, что границы на севере России связаны с водой, поэтому флот, используя авиацию, будет активно участвовать в развитии Арктики.

Ранее стало известно, что малый ракетно-артиллерийский корабль «Циклон» проекта 22800 «Каракурт» вошел в состав российского флота. Торжественная церемония состоялась в Керчи при участии главкома ВМФ Евменова. В ходе мероприятия по сложившейся на флоте традиции он передал флаг командиру корабля. В своей речи адмирал высоко оценил профессионализм судостроителей керченского завода имени Бутомы. Отличившимся специалистам он вручил медаль «Адмирал Флота Советского Союза С. Г. Горшков».