В России утвердили единого поставщика беспилотников для государства ГТЛК стала единственным поставщиком дронов по госконтрактам в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) стала единственным поставщиком беспилотников по государственным контрактам. Соответствующий указ правительства России об этом опубликован на официальном портале правовой информации. В документе уточняется, что речь идет о государственном гражданском заказе в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

Определить акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» единственным поставщиком беспилотных авиационных систем, — сообщается в указе.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что российские беспилотники «Ланцет» наносят массовый урон артиллерии ВСУ на передовой. Он считает, что такие БПЛА в будущем смогут атаковать целыми роями, чтобы поражать военную технику эффективно, несмотря на действие систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Военный корреспондент Андрей Руденко до этого опубликовал кадры, на которых запечатлена работа беспилотника «Ланцет» отдельного батальонно-тактического формирования «Каскад». Операторы точным ударом уничтожили танк на Угледарском направлении. Также на видео попала ликвидация украинского бронеавтомобиля «Казак» на Ореховском направлении. Бронемашину ВСУ подбили с помощью «Ланцета».