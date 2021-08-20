В России уточнили правила получения отцами маткапитала

В России маткапитал отныне смогут получать отцы детей, рождённых суррогатными матерями, чьи жёны выступают усыновителями этих детей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

В министерстве пояснили , что правила получения отцами материнского капитала уточняются по решению Конституционного суда.

Вносимые изменения позволят получать материнский капитал в том случае, если отец был единственным родителем ребёнка, рождённого суррогатной матерью, а его супруга выступает усыновителем, — отмечает ведомство.

Согласно действующим правилам, материнский капитал родители, воспитывающие детей, рождённых суррогатной матерью, имеют право получить лишь в том случае, если оба они являются родителями ребёнка. Если же родителем для него является только отец, а его супруга выступает в качестве усыновителя, материнский капитал таким семьям не полагается.

По решению Конституционного суда правила были уточнены, в связи с чем Минтруд разработал изменения в федеральное законодательство. Отныне семьи, в которых мужчина является единственным родителем второго ребёнка, рождённого после 1 января 2020 года суррогатной матерью, имеют право на получение маткапитала.

Ранее Пенсионный фонд назвал сумму маткапитала к 2024 году. В бюджете заложены выплаты на первого ребёнка в размере 544,3 тысячи рублей, на второго 719,27 тысячи рублей. Такие цифры заложены в бюджете ПФР.