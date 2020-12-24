В России усилят работу медицинских организаций в новогодние праздники

https://static.news.ru/photo/76812ae0-4606-11eb-b4b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новый год и последующие выходные дни все российские медицинские организации перейдут на усиленный режим работы. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе брифинга.

Он назвал новогодние праздники серьёзным испытанием для системы здравоохранения.

Происходить усиление работы медицинских организаций будет по нескольким направлениям, — цитирует Мурашко RT.

На территории России за прошедшие сутки медицинские специалисты выявили новый рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. В течение последних 24 часов COVID-19 был диагностирован у 29 935 граждан РФ.

В общей сложности с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 2 963 688 человек. Как сообщили в оперштабе, за сутки из российских больниц по выздоровлении были выписаны 26 890 пациентов с ранее диагностированным COVID-19. Всего за период распространения болезни с ней смогли справиться 2 370 857 россиян.

Ранее президент России Владимир Путин поручил увеличить вдвое выплаты медицинским работникам, которые будут работать с больными коронавирусом в новогодние праздники. Президент напомнил, что в Трудовом кодексе РФ прописан норматив о двойной оплате труда при работе в выходные и праздничные дни, однако эта норма юридически не распространяется на стимулирующие выплаты медикам, борющимся с COVID-19, сообщал NEWS.ru.