В России усилили дроны в зоне СВО Гашеткин: в зону СВО отправили первые образцы установки для усиления дронов

Фото: МО РФ

В зону СВО отправили первые опытные образцы установки для сброса боеприпасов с дронов, рассчитанные на применение гранатометных выстрелов ВОГ, рассказал в Telegram-канале военкора Александра Коца специалист по вооружениям, пишущий под именем Капрал Гашеткин. Он добавил, что новинка позволит повысить тактическую гибкость применения небольших дронов-бомбардировщиков.

Установка барабанного типа позволит значительно повысить тактическую гибкость применения небольших дронов-бомбардировщиков. Такой БПЛА может сбросить ВОГи сразу, один за другим по одной цели, а может и накрыть целую колонну пехоты или легкобронированной техники, — написал Гашеткин.

Он похвалил оборонную промышленность, которая реагирует на потребности фронта. Гашеткин уточнил, что если барабанный сброс покажет себя в боевых условиях хорошо, его пустят в серийное производство.

В конструкторском бюро уточнили RT, что револьверная система позволяет сбрасывать снаряды очередью.

Ранее ветеран военной разведки Рустем Клупов заявил, что ВСУ не смогут массово применить дроны в зоне специальной военной операции из-за их электромагнитной несовместимости. Военный эксперт уточнил, что на узком пространстве беспилотники начнут глушить друг друга и перехватывать управление.