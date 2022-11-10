В России улучшат системы связи за счет изучения возможностей разведки НАТО РИА Новости: в России улучшат системы связи за счет изучения возможностей разведки НАТО

Фото: MOD Russia / Global Look Press

В России повысят скрытность систем связи по опыту их применения на Украине, где украинским войскам помогает разведка НАТО, раскрывавшая все свои возможности, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. По информации агентства, Альянс использует на Украине радиотехнические комплексы, которые способны эффективно обнаруживать источники электромагнитного излучения. Источник рассказал, что НАТО раскрыло все свои разведывательные возможности.

Североатлантический блок в рамках СВО фактически раскрыл все свои разведывательные возможности, что будет учитываться российскими разработчиками при модернизации и создании новых образцов техники, — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что российские военные применяют на Украине широкий спектр систем связи различного диапазона, включая станции загоризонтной связи с дальностью действия до 200 километров.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню ранее рассказал, что армия страны неспособна принять участие в масштабных военных операциях. Он уточнил, что французская армия не была изначально сформирована с учетом необходимости участия в подобных маневрах. Он также признал, что ведомство в течение долгого времени недополучало нужного уровня финансирования. Министр при этом не стал уточнять, о каком масштабе военных операций идет речь.