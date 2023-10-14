В России у психологов появился профессиональный праздник День психолога будет отмечаться в России 22 ноября

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Правительство России по поручению президента страны Владимира Путина утвердило 22 ноября Днем психолога, сообщается в Telegram-канале кабмина. Эта дата приурочена к первому учредительному съезду Российского психологического общества — крупнейшей профессиональной и научной организации психологов в стране, который прошел в 1994 году.

Сегодня свыше 7 млн человек задействованы в сфере оказания услуг психологической помощи населению, — отметили в пресс-службе правительства.

Ранее Минздрав России издал приказ, согласно которому с 1 июля в поликлиниках начнут работать кабинеты медико-психологической помощи. При этом открытие таких кабинетов носит модульный (необязательный) характер для каждой такой медицинской организации.

Депутаты Госдумы предложили ввести налоговый вычет за оказание психологических консультаций. Ожидается, что изменения будут внесены в Налоговый кодекс РФ. По мнению авторов законопроекта, нововведение позволит гражданам компенсировать обращение за платной психологической помощью на фоне возросшего уровня тревожности в обществе и укрепить ментальное здоровье. Для получения вычета нужно будет иметь на руках чек об оплате сеанса.