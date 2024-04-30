В России участились случаи создания финансовых пирамид ЦБ за I квартал выявил 1787 субъектов нелегальной деятельности

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Центробанк РФ за I квартал выявил 1787 субъектов нелегальной деятельности, этот показатель на 54% превышает аналогичный за прошлый год, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора. В числе этих субъектов значатся ИП и организации с признаками финансовых пирамид — их 728, 746 субъектов с признаками нелегальных кредиторов и 298 с признаками нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг.

За I квартал 2024 года было выявлено 1 787 субъектов нелегальной деятельности. Из них 728 с признаками финансовых пирамид (интернет-проекты, ООО, ИП), — говорится в сообщении.

Основной рост числа выявленных нелегальных субъектов произошел за счет увеличения предложений в онлайн-сегменте, пояснил регулятор. ЦБ направил всю соответствующую информацию в компетентные органы — в МВД, ФАС, Генеральную прокуратуру и в региональные прокуратуры.

Ранее ФАС выдала предупреждение маркетплейсу Ozon, «усмотрев в действиях компании признаки нарушения антимонопольного законодательства». В публикации ведомства сообщалось, что «на протяжении 2023 года и в первом квартале текущего года в ФАС России поступали многочисленные обращения граждан и предпринимателей на действия маркетплейса.