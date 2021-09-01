В России стало проще подключать объекты капстроительства к сетям

В России с 1 сентября 2021 года упрощён процсс подключения объектов капитального строительства к инженерным сетям, кроме электроснабжения. Об этом сообщает РИА Новости.

Изменения касаются подключения объектов к сетям теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Процедуры предусмотрены федеральным законом от 1 июля 2021 года № 276-ФЗ. Отныне пропадает необходимость получения технических условий подключения (технологического присоединения) объектов капстроительства к сетям как самостоятельного документа.

Как рассказали эксперты, отныне из градостроительного плана земельного участка убирается сам термин «технические условия», которые, как правило, не содержали всю необходимую для проектирования информацию. Теперь данная часть будет именоваться «информацией о возможности подключения (технологического присоединения)». Она будет содержать в себе данные о максимальной нагрузке в возможных точках подключения к сетям. а также сведения об организации, предоставившей информацию.

При этом информация будет носить справочный характер и её нельзя будет использовать для подготовки проекта.

Ранее сообщалось, что в России впервые за год упали цены на жильё.