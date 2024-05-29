В России стало больше киберпреступлений Генпрокуратура: доля киберпреступлений в России достигла 38% от общего числа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доля киберпреступности среди общего числа регистрируемых в России преступлений достигла практически 38%, сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры. В ведомстве прокомментировали состояние преступности в стране за четыре месяца этого года. Относительно 2023-го число киберпреступлений выросло на 17,4%.

Удельный вес всех киберпреступлений в структуре преступности за год увеличился с 31,8% до 38,2%. Относительно уровня прошлого года (первые четыре месяца года. — NEWS.ru) их массив возрос на 17,4% (до 240,9 тысячи), — заявили в Генпрокуратуре.

В пресс-службе отметили, что половина от всех киберпреступлений приходится на случаи мошенничества, совершенного дистанционно с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Их число составило 121,8 тысячи, а темп прироста — свыше 12,7%. В то же время в России сократилось число краж с банковских счетов граждан, их число составило 33,5 тысячи. Это на 6% меньше, чем в прошлом году.

Ранее компания — разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T. сообщила о новой схеме мошенничества по краже аккаунтов в Telegram. Злоумышленники начали предлагать пользователям мессенджера отменить процедуру удаления учетной записи под видом службы поддержки.