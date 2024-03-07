В России стали производить больше водки Росалкогольтабакконтроль: производство водки в России увеличилось на 5,5%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Производство водки в России выросло на 5,5% в период с января по февраль 2024 года относительно прошлого года, составив 10,36 млн декалитров (дал), сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля. При этом общие объемы производимого в стране алкоголя увеличились на 12,7%.

По данным Росалкогольтабакконтроля, выпуск виноградных вин вырос на 31,2% (до 4,44 млн дал), игристых вин — на 25,6% (до 2,08 млн дал), ликерных вин — на 40% (до 242,63 тыс. дал), ликеро-водочных изделий — на 31,1% (до 2,51 млн дал). При этом сократилось производство коньяка, слабоалкогольной продукции и других спиртных напитков. Показатели снизились на 5,4% (1,16 млн дал), 5,7% (до 2,67 млн дал) и 4,4% (до 1,34 млн дал) соответственно.

Кроме того, в России увеличилось производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта (на 0,9%, до 47 тыс. дал), виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом (на 301,6%, до 12,38 тыс. дал) и плодовой алкогольной продукции (на 44,4%, до 1,99 млн дал).

Отмечается, что при подсчетах не учитывались пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха. Всего по итогам января — февраля 2024 года было произведено 26,86 млн декалитров алкоголя.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил, что принятый нижней палатой парламента в третьем чтении закон об ужесточении требований к производителям этилового спирта позволит сократить объемы суррогатного алкоголя на отечественном рынке.

Употребление алкоголя наносит вред здоровью.