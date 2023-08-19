В России стали меньше нанимать репетиторов для детей Онлайн-школа «Сотка»: родители школьников стали отказываться от репетиторов

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Россияне стали меньше нанимать репетиторов для детей, сообщили эксперты онлайн-школы «Сотка». По их данным, которые публикует Lenta.ru, падение интереса к репетиторам по сравнению с 2018-2021 годами составило до 17%. Также отмечается, что 44% родителей решили полностью отказаться от услуг репетиторов в пользу онлайн-сервисов. 11% предпочитают совмещать индивидуальные занятия с репетиторами и онлайн-сервисы. И только 3% полностью доверяют практике подготовки с репетиторами.

Причина отказа от репетиторов, как правило, в стоимости. Если подготовка к одному экзамену с экспертом по ЕГЭ обойдется родителям минимум в 126 тысяч рублей, то при заинтересованности ребенка и контроле родителя через онлайн-сервисы эта сумма может сократиться до 3 тысяч рублей, — объяснил генеральный директор онлайн-школы Тимур Ибрагимов.

Большинство родителей школьников в России заявили о росте затрат на подготовку детей к учебе. По данным сервиса «Актион Образование», 34,4% опрошенных признались, что потратили на подготовку детей до 40 тысяч рублей, еще 38,5% едва уложились в 20 тысяч рублей.

В опросе «Актион образование» приняли участие 1220 родителей школьников в России в возрасте от 7 до 18 лет. 93,8% опрошенных заявили об увеличении затрат на подготовку детей к учебе по сравнению с 2022 годом. Наиболее затратной статьей расходов стала школьная форма, об этом сказали 95,7% респондентов.

Кроме этого, они пожаловались на увеличение затрат на канцелярские принадлежности (49,7%), репетиторов (29,1%), создание учебного места для ребенка дома (27%), учебники (13%) и подарки для учителей на школьную линейку (6,2%).

21,6% родителей признались, что сами покупали учебники для детей. Кроме них, к базовому набору вещей для учебы респонденты отнесли сменную обувь, спортивную форму, рюкзак, тетради, ручки, карандаши и многое другое.