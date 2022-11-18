В России стали активнее торговать микросхемами из старой техники Россияне стали на 20% чаще утилизировать технику без плат

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Россияне в последние полгода стали активнее продавать микросхемы из старой техники. Как рассказал директор ассоциации СКО «Электроника-утилизация» Владислав Бондарев, за указанный период количество сдаваемой техники без электронных плат выросло на 20% в сравнении со временем до начала СВО на Украине. По его словам, при утилизации россияне часто вынимают из техники и прочие компоненты. В частности, это могут быть кабели, передает «Коммерсант».

Доля сильно разнится в зависимости от источников передачи техники. Самое большое количество сдаваемой техники без электронных элементов идет от заготовщиков и сборщиков металлолома, — заметил Бондарев.

Почти половина техники поступает в утилизационные компании без электронных компонентов, рассказал в свою очередь главный эколог ООО «ПК „Вторалюминпродукт“» Дмитрий Сорокин. Он подчеркнул, что в стране создают кустарные производства по переработке плат. Множество объявлений о скупке появляется в Сети, добавил эксперт.

Уход европейских и японских производителей с российского рынка, связанный с началом действий на Украине, привел к проблемам с техникой для складов, писали ранее СМИ со ссылкой на отчет компании ПЭК. Логистические компании сообщают, что им перестало хватать погрузчиков, а поставки новых в достаточном количестве наладить не удается.

Поставки и обслуживание техники остановили такие компании, как John Deere, Caterpillar, Continental, Tadano, Kamatsu, Hitachi, Metso и Juhandrich.