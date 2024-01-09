В России создают новый учебный самолет МиГ: зачем он нужен

Фото: uacrussia.ru

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) начала работу над принципиально новым учебно-тренировочным самолетом, который пока носит кодовое название МиГ-УТС. NEWS.ru попросил высказать мнение об этом самолете и его перспективах военного эксперта, заслуженного военного летчика России генерал-майора в отставке Владимира Попова.

Нужно формировать «образ полета»

Учебно-тренировочные самолеты (УТС) России очень нужны. Именно самолеты для начального обучения и освоения навыков взлета и посадки, пилотирования и выполнения фигур пилотажа позволяют летчикам почувствовать небо.

Хорошего грамотного летчика можно подготовить в том случае, если у него в самом начале обучения будет заложено правильное понимание и осознание полета. А еще нужно формирование «образа полета» — это очень важное понятие. Оно говорит о том, что человек понимает, что он находится в единой системе, а не просто двигает рычагами. А в нашей системе подготовки все-таки есть проблемы с тем, чтобы у летчиков был этот самый «образ полета».

Во многом это связано с тем, что сейчас не хватает современной техники для обучения. А к ней предъявляются несколько требований. Она должна быть надежной и относительно простой по конструкции (но при этом быть современной). Такая техника должна быть простой в управлении. И при этом учебно-тренировочные самолеты должны быть дешевыми и экономически выгодными в эксплуатации. Чтобы их могли позволить себе летные школы и авиаклубы.

И сейчас у нас есть сложности с подобными «летающими партами». Причем такие «парты» требуются самые разнообразные: одно- и двухдвигательные, реактивные и с винтовыми моторами, для совсем начинающих летчиков и для уже более опытных.

Наследник легенды

В свое время в СССР была знаменитая «летающая парта» — мы ее знаем как У-2 или По-2 (он является самым массовым бипланом в мировой авиации, всего было построено около 33 тыс. таких машин. — NEWS.ru). Этот самолет оказался незаменим для обучения молодых летчиков, для ДОСААФ. Потому что По-2 был простым и дешевым. И во многом благодаря По-2 в нашей стране многие люди были увлечены небом.

Ведь если в авиаклубах будут дешевые и удобные учебные самолеты, то многие ребята захотят попробовать себя в качестве летчика, захотят подняться в небо. Если это не будет стоить миллионы, то в авиаклубы пойдет молодежь.

Сейчас для обучения полетам на реактивных самолетах мы часто используем L-39 Albatros. Он чешского производства, неплохой. Но его уже нельзя назвать по-настоящему современным. Ведь первый полет L-39 Albatros совершил еще 4 ноября 1968 года. Поэтому уже нужно думать над тем, а что придет на смену этой машине.

Кстати, в России есть и свои современные учебные самолеты. Например, Як-130. Но это уже двухдвигательный реактивный самолет. Он очень хороший, но все-таки довольно сложный в управлении и недешевый. Он не по зубам для всех и каждого. А нужны машины попроще. Еще у нас есть небольшой поршневой Як-152 для первоначальной подготовки летчиков. Но пока он тоже не стал массовым — во многом поэтому и цена его немалая.

Фото: Dmitry Terekhov/CC BY-SA 2.0/Wikimedia По-2

Основа для будущего

Но, создавая учебно-тренировочные самолеты, нужно понимать — здесь важна не только экономика проекта. Нужно подключать и политику. И понимать, что часто подобные отрасли нужно финансировать за счет государства. Ведь благодаря таким машинам мы сможем обучать молодых летчиков, делать авиацию по-настоящему массовой. И не только летчиков, но и техников или инженеров.

В свое время наша страна имела в этой области свои учебные самолеты. Но потом мы пересели в основном на западную технику. И вот сейчас начинаем кусать локти — санкции не позволяют делать новые закупки.

Поэтому надо активно заниматься созданием своих самолетов. И не только для военных летчиков, но и для гражданской авиации. Пусть иногда малыми сериями. Но это даст толчок к развитию конструкторской школы, мы смогли бы на практике сравнивать новые самолеты и выбрать лучшее.

Когда мы говорим про обучение, то не все нужно переводить на деньги. Учебные самолеты — это основа для успешного будущего нашей авиации и страны.

Справка NEWS.ru МиГ-УТС будет представлять собой однодвигательный реактивный самолет длиной 11,654 м. Размах крыла — 10,06 м, высота — 4,07 м. Масса пустого самолета — 3,5 т.

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