В России создана интерактивная карта выхода регионов из режима ограничений

https://static.news.ru/photo/c43ab554-ac95-11ea-8f04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Карта выхода из самоизоляции» опубликована на сайте стопкоронавирус.рф. Готовность к выходу регионов из ограничительных мероприятий оценивалась на базе трёх параметров: коэффициента распространения инфекции (среднего количества людей, которых инфицирует один больной до изоляции), свободного коечного фонда и охвата тестированием.

С помощью интерактивной карты можно ознакомиться с ситуацией в каждом субъекте РФ и узнать, на каком этапе выхода из режима самоизоляции находится конкретный регион, какие ограничения уже отменили, а какие ещё действуют, — говорится в сообщении на сайте.

Большинство российских регионов в настоящее время находятся на первом этапе, когда разрешены прогулки и занятия спортом на улице, а также работа небольших непродовольственных магазинов. Семь регионов, в числе которых Москва и Краснодарский край, находятся на втором этапе снятия ограничений. В этих регионах уже открыты магазины площадью до 800 кв. метров и ряд образовательных организаций. Третий этап снятия ограничений действует пока только на Сахалине. Здесь уже разрешено работать кафе и ресторанам, торговым центрам, библиотекам и музеям.

В Роспотребнадзоре отметили, что несмотря на смягчение ограничений, масочный режим, мытьё рук и дезинфекцию поверхностей никто не отменял.

Как писал NEWS.ru, профессор университета Падуи, вирусолог Андреа Крисанти считает, что план снятия карантинных ограничений, принятый в России, «может иметь смысл». По его словам, нельзя запереть людей дома на многие месяцы и остановить экономическую активность.

За последние сутки в России подтверждено 8987 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах. Таким образом, общее число заражённых в стране достигло 511 423 человек. Всего с начала эпидемии в России зафиксировано 6715 летальных исходов от коронавирусной инфекции, выздоровели 269 370 человек.