В России создали уникальный детектор любых видов дронов Российские инженеры создали детектор «Малик» для определения локации любых БПЛА

Фото: МО Украины

Российские инженеры создали уникальный акустический детектор «Малик» для определения местонахождения любых типов беспилотников по звуку, сообщили ТАСС в конструкторском бюро (КБ) «Талламхо». Поиск дронов будет происходить вне зависимости от используемых противником радиочастот, уточнили специалисты.

Однако, на каких бы частотах ни работал дрон, он все равно издает звуки при работе. Разные беспилотники гудят в разных ситуациях немного по-разному, поэтому мы собираем библиотеку сигнатур, особенностей звучания дронов, выкладываем их на сервер. Люди, использующие детекторы «Малик», могут подключать их к интернету и автоматически пополнять список сигнатур, — подчеркнули в конструкторском бюро.

Детектор был собран в двух модификациях с применением гражданских компонентов. Первую версию устройства можно использовать для охраны блиндажей, окопов и транспортных средств. Вторая вешается на бронежилет и называется «Малик мини».

Акустический детектор дает драгоценное время от момента обнаружения дрона до атаки. Это позволяет личному составу хотя бы успеть разбежаться в стороны и избежать больших потерь, — отметили инженеры.

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