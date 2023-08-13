В России создали новый АК-19 под патроны НАТО: в чем главная особенность

Фото: kalashnikovgroup.ru

АК-19

Концерн «Калашников» впервые продемонстрировал короткоствольную модификацию автомата АК-19 под патроны НАТО на военно-техническом форуме «Армия-2023». Что известно об этом оружии?

Сообщается, что эта модель отличается от предыдущих поколений продуманной эргономикой, адаптацией к всесуточному применению, повышенной точностью и кучностью стрельбы. Другой информации о новинке пока нет.

«Модель оружия выставили в демоцентре „Калашникова“. На информационной табличке сообщили, что он „питается“ патронами 5,56×45 мм, которые используют в автоматах НАТО», — говорится в сообщении.

Зачем создавались предыдущие версии АК-19

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» группа компаний «Калашников» впервые представила автомат АК-19. Модель предназначена для поставок на экспорт. Ее создали на основе АК-12, но под патрон НАТО 5,56×45 мм.

Автомат оснащен телескопическим прикладом оригинальной конструкции, диоптрическим прицелом и быстросъемным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы. Длина ствола — 415 мм, масса — 3,35 кг, вместимость магазина — 30 патронов.

В конце декабря 2021 года пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Валерия Решетникова заявляла, что Россия заключила первые контракты на поставку автоматов АК-19.

«К этому изделию проявлен большой интерес. Кроме того, в 2021 году уже заключены первые контракты на экспортные поставки АК-19», — рассказала она.

Что говорят эксперты про возможности АК-19

Военный эксперт и директор Музея войск ПВО России полковник в отставке Юрий Кнутов отметил, что оружие российского производства на порядок превосходит все копии и даже оригинальные разработки других стран.

«Поэтому автомат Калашникова во многих странах — это настоящий культ. В том же Мозамбике он изображен даже на государственном гербе. Самое главное, что наши автоматы все время развиваются и совершенствуются, и об этом знают специалисты во всем мире», — пояснил он.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО доктор исторических наук Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik назвал автомат АК-19 самым востребованным в мире, потому что ближайший конкурент — автоматическая винтовка США М16 — не выдерживает по параметру надежности.

«То есть в песках, в болоте не очень конкурентоспособна. Новая модель автомата Калашникова, в том числе под натовский патрон, учитывает те требования, которые появились в последнее время: повысилась точность стрельбы, уменьшилась отдача. Все эти параметры сработали на то, чтобы сохранить за калашниковым исключительную роль самого популярного стрелкового оружия в мире», — резюмировал эксперт.

Какие новые автоматы российская армия уже получила

В рамках военно-технического форума «Армия-2021» Министерство обороны РФ и концерн «Калашников» подписали долгосрочный контракт на поставку АК-12 и АК-15. В Минобороны отметили, что в первую модель был внесен ряд конструктивных особенностей, что позволило достичь большей боевой эффективности оружия, универсальности применения, точности и кучности стрельбы.

«В подразделения поступает образец с режимами стрельбы: одиночные выстрелы, автоматический огонь, очередь с отсечкой по два выстрела. Кроме того, автомат имеет „вывешенное“ цевье, защищающее ствол от внешних нагрузок, съемный высокоэффективный дульный тормоз-компенсатор, возможность установки прибора малошумной и беспламенной стрельбы, складной, регулируемый по длине приклад, планку Пикатинни на крышке ствольной коробки для установки коллиматорных, оптических и ночных прицелов, механические прицельные приспособления с диоптрическим целиком. Также на автомат устанавливается 40-мм подствольный гранатомет», — говорилось в сообщении на сайте российского военного ведомства.

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