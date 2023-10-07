В России создали беспилотник-невидимку В России создан невидимый для средств РЭБ беспилотник из пенопласта

Фото: МО РФ

Российскими специалистами создан БПЛА самолетного типа ММ-1, невидимый для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), рассказал ТАСС представитель инновационного техноцентра TsAGIStart на базе технопарка Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) имени Н. Е. Жуковского. Аппарат выполнен из пенопласта.

ММ-1 сделан из обычного пенопласта, он дешев в производстве. Самолет отличается максимальной радиопрозрачностью, изделие не содержит никаких деталей, которые создавали бы помехи. Средства радиоэлектронной борьбы его не видят, аппарат сможет успешно проходить РЭБ противника, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что из металлических деталей у беспилотника только двигатель и «минимальный набор винтиков». При этом представитель техноцентра отметил, что часть металлических деталей может быть заменена стеклопластиковыми.

ММ-1 способен развивать скорость до 100 км/ч и нести груз массой до 5 кг. В передней его части расположена видеокамера, что позволяет управлять им от первого лица. В настоящее время аппарат существует в единственном экземпляре и проходит дополнительные испытания. В ближайшее время будет сделано еще пять таких БПЛА.

Ранее сообщалось, что в России был разработан транспортный беспилотник самолетного типа ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа). Дальность его полета превышает 600 км, и он способен переносить грузы до 250 кг. Крейсерская скорость беспилотника составляет 195 км/ч, он может подниматься на высоту до трех тысяч метров.