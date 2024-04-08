В России создадут новую линейку танковых снарядов по образцам НАТО Ростех: в РФ появятся новые танковые боеприпасы на базе изучения трофеев НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России создадут танковые боеприпасы с улучшенными характеристиками, заявил ТАСС индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев. По его словам, обновление будет сделано с учетом изучения трофейной западной бронетехники.

Мы работаем на опережение и создаем новую линейку перспективных боеприпасов с улучшенными характеристиками. При этом учитываются параметры и особенности защиты трофейной бронетехники, данные по защите перспективных вражеских образцов, — отметил Оздоев, добавив, что Ростех сможет противопоставить танка НАТО боеприпас, «который помножит их усилия на ноль».

Ранее стало известно, что в арсенал российского танка Т-14 «Армата» войдут бронебойные подкалиберные снаряды повышенного могущества «Вакуум-1». Бронебойный оперенный подкалиберный боеприпас с вольфрамовым сердечником сможет пробить до 900 миллиметров брони.

До этого военэксперт Константин Сивков объяснил, что Т-14 «Армата» обладает уникальными возможностями за счет эффективной системы динамической брони, позволяющей решать задачи разгрома противника. По его словам, танк также оснащен высокоэффективной системой активной защиты, позволяющей перехватывать бронебойные снаряды.