https://static.news.ru/photo/9463fe48-441d-11ea-9b5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о работе над комплексом мер по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России.

По её словам, комплекс включает несколько этапов в зависимости от развития ситуации. Она также подчеркнула, что в настоящее время в стране делается всё возможное для недопущения завоза 2019-nCoV, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что введённые в стране профилактические меры из-за коронавируса являются правильной реакцией, поскольку Россия соседствует с Китаем. Он напомнил, что Всемирная организация здравоохранения назвала эпидемию коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.