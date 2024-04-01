В России создадут Коммерческий фонд развития кино и анимации РФПИ и НМГ создадут Коммерческий фонд развития кино и анимации

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Российский фонд прямых инвестиций и «Национальная Медиа Группа» совместно создадут Коммерческий фонд развития кино и анимации, сообщили в пресс-службе НМГ. Отмечается, что объем инвестиций составит до 8 млрд рублей.

Ключевая задача фонда — системное финансирование производства полнометражных фильмов для кинотеатрального проката на коммерческой основе. Планируемый объем инвестиций в фонд составит до 8 млрд рублей, при этом более половины средств внесет НМГ, — говорится в пресс-релизе.

В НМГ рассказали, что медиагруппа займется обеспечением первоначальной экспертизы отбора проектов, окончательное решение о финансировании фондом будет приниматься на контентном комитете, в который войдут и представители РФПИ. Комитет возглавит генеральный продюсер «НМГ Студии» режиссер Федор Бондарчук.

В пресс-релизе сказано, что благодаря усилиям значительно сократится время на поиск инвесторов, а кинорынок пополнится новыми зрелищными картинами, которые будут интересны не только российскому зрителю, но и за рубежом. Деятельность фонда поспособствует развитию кинематографии и культуры в стране, а также укреплению ее позиций на мировом рынке.

Ранее актер Сергей Бурунов заявил, что для актера желательно иметь профильное образование. При этом артист допустил, что есть исключения и люди без образования могут делать успехи на сцене и в кинематографе.