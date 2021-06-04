В России создадут банк генетической информации

https://static.news.ru/photo/1eb4ee2e-c5df-11eb-9c12-96000091f725_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский премьер-министр Михаил Мишустин по итогам посещения Курчатовского института в Москве поручил до 30 июня определить нужный объём средств на создание национальной базы генетической информации. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В России по поручению президента создаётся Национальная база генетической информации. Определить нужный объём средств, а также источники финансирования этого проекта Михаил Мишустин поручил Минобрнауки и Минфину при участии Курчатовского института. Эту работу необходимо провести до 30 июля, — говорится в сообщении.

К этому сроку Совет по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий должен подготовить заключение по концепции Национальной базы генетической информации и предоставить его в правительство, а Минобрнауки и Минфин до 15 июля должен разработать «дорожную карту» по модернизации опытных производств Национального исследовательского центра и Института ядерной физики СО РАН в 2021-2023 годах, а также определить её источники финансирования.

Ранее главный специалист Санкт-Петербурга по медицинской генетике Владислав Баранов прокомментировал предложение президента России Владимира Путина разработать базу генетической информации. Он считает, что «коллекция геномов» нужна для профилактики заболеваний. Работа по его расшифровке очень важна для определения здоровья людей и того круга заболеваний, которые они могут приобрести в процессе жизни.