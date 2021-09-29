В России создадут аварийно-спасательные подразделения для военного времени

В Росси в военное время планируется создавать специальные аварийно-спасательные подразделения. Они будут формироваться за счёт возможностей регионов и представтельств государственной противопожарной службы и муниципальной пожарной охраны. Соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается , что создание такого рода подразделений является одной из основных задач в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, а также обеспечения пожарной безопасности и безопасности граждан на водных объектах. Таким образом вносится изменение в госпрограмму защиты населения и территорий МЧС.

Постановление правительства вступит в силу с 1 января 2022 года.

Государственная программа «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в проекте федерального бюджета РФ на 2022–2024 годы получит финансирование в размере более 645 млрд рублей. Главной целью данной программы является минимизация ущерба от военных действий и терактов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на воде.

Данная государственная программа была утверждена правительством РФ весной 2013 года. Её предполагалось реализовать в четыре этапа, третий из которых запланирован на 2021–2024 годы.

Ранее сообщалось, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подготовило проект постановления, согласно которому сможет ограничивать использование сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций. Оно должно вступить в силу с марта 2022 года.