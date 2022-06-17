В России сообщили, при каких условиях возобновятся переговоры с Украиной Сенатор Цеков сообщил, при каких условиях возобновятся переговоры с Украиной

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Переговоры России с Украиной возобновятся, если Киев выполнит условия Москвы, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Это денацификация и демилитаризация страны, а также гарантии невступления в военно-политические блоки, напомнил он в разговоре с Lenta.ru.

Мы, безусловно, будем вести переговоры с Украиной, но при условии выполнения тех пунктов, которые поставили в начале проведения спецоперации. При условии полной денацификации и полной демилитаризации Украины; при условии невступления Украины в какие-то военно-политические блоки, прежде всего в НАТО, с серьёзнейшими гарантиями, — сказал Цеков.

Кроме того, важно обсудить вопрос о «насильственной дерусификации» — обо всём связанном с русской культурой на Украине, добавил он.

До этого Сергей Цеков обвинил в заморозке мирных переговоров между Россией и Украиной западные стран. Он заявил, что страны Запада, включая США, подстрекали Киев, говоря руководству Украины, что она победит.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Владимир Путин открыт к переговорам по Украине. Представитель Кремля отметил, что «было бы здорово», если бы европейские лидеры оказали влияние на Киев с тем, чтобы побудить его трезво взглянуть на ситуацию.