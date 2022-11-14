В России сократили 200 маршрутов наземного транспорта

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В 84 крупнейших городах в течение последнего года сократили 200 маршрутов общественного наземного транспорта. В их числе 190 автобусных линий и десять троллейбусных. Об этом пишет РБК, ссылаясь на рейтинг городов по качеству общественного транспорта, который подготовила компания Simetra. Эта фирма занимается транспортным моделированием.

Как отметили представители компании, в крупнейших городах страны число автобусов, которые заявляются для работы, сократилось на 7%. Парк троллейбусов и трамваев, в свою очередь, сократился на 3%.

Ситуацию в разговоре с журналистами прокомментировал руководитель группы общественного транспорта Simetra Юрий Сурнин. Он сказал, что данные о сокращении маршрутов могут оказаться плохим сигналом, который свидетельствует о стагнации систем городских пассажирских перевозок.

Минтранс отказался комментировать результаты и выводы исследования. При этом в ведомстве сказали, что из бюджета продолжают вкладываться средства на обновление подвижного состава.

Как стало известно ранее, в 2023 году РЖД на 8% повысит тарифы на пассажирские перевозки. Об этом сообщил глава Минтранса Виталий Савельев на заседании правительства России.

Он отметил, что компания обеспечит более быстрый рост доходов по сравнению с расходами РЖД. Расходы компании составят 2,15 трлн рублей.