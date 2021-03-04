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В России соцсети обяжут отчитываться о количестве посетителей

23:46, 04 марта 2021
Фото: Christoph Dernbach/dpa/Global Look Press

Роскомнадзор (РКН) выступил с предложением обязать отчитываться социальные сети о количестве посетителей. Текст проекта приказа ведомства размещён на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Соцсети должны будут установить указанное РКН программное обеспечение для подсчёта количества уникальных посетителей на территории РФ. По замыслу инициаторов, это позволит определить, подпадает ли площадка под требования закона о самостоятельном выявлении и удалении запрещённого контента. Документ также утверждает методы исчисления количества посетителей.

Ранее стало известно, что с 1 марта в России запретили распространять персональные сведения о гражданах без их специального согласия. Речь идёт об информации, которую можно будет найти в свободном доступе в социальных сетях или на сайтах объявлений.

Как сообщал NEWS.ru, Роскомнадзор потребовал объяснить причину блокировки более 500 аккаунтов российских пользователей Instagram. С этих аккаунтов неизвестные лица якобы публиковали материалы с критикой несанкционированных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального в России.

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