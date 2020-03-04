https://static.news.ru/photo/a1c8e69e-5d67-11ea-867d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Россияне в феврале покупали горчицу в среднем за 42,9 рубля. Это на 10% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом продажи товара упали на 18%. Об этом NEWS.ru сообщил оператор фискальных данных «Такском», который проанализировал 17 млрд кассовых чеков.

Вместе с тем, как добавили в компании, средняя цена покупки хрена составляет 73,59 рубля (+8,7%). Такой вид приправы стали жители страны стали приобретать на 8% реже.

Ранее NEWS.ru писал, что горчица входит в число продуктов, ускоряющих обмен веществ. Всего одной чайной ложки этой острой добавки хватит, чтобы через несколько часов метаболизм стал быстрее.