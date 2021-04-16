В России снизилась ожидаемая продолжительность жизни из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/5a1f69ee-9e93-11eb-a5cf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что из-за пандемии ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась.

Пандемия новой коронавирусной инфекции, которая явилась одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последнее столетие, обусловила негативные демографические тенденции – снижение ожидаемой продолжительности жизни, — цитирует министра РИА Новости.

В ходе итоговой коллегии Минздрава Мурашко заявил, что младенческая смертность достигла своего исторического минимума. Она составила 4,5 на 1000 родившийся живыми при плане 4,9. Средняя продолжительность жизни в России по данным на 2019 год составила 73,4 года.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что вакцинацию от коронавируса в России прошли более 8 млн человек. Она подчеркнула, что увеличение числа вакцинированных «позволяет ожидать снятия ограничений в какое-то очень ближайшее время». Голикова считает, что отменять эти ограничения нужно осторожно.

Как писал NEWS.ru, за последние 24 часа в России выявили 8995 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии вирус подхватили 4 684 148 россиян. За последние сутки из больниц были выписаны 9109 пациентов. С инфекцией за всё время справились 310 557 россиян.