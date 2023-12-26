В России скопились запасы китайских тяжелых грузовиков «Коммерсант»: на российских складах скопилось более 11 тысяч китайских тягачей

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На складах автотехники в России скопилось более 11 тысяч седельных тягачей и 6,5 тысячи самосвалов китайского производства, самым популярным на рынке грузовиков остается КамАЗ, пишет «Коммерсант». Ежемесячные продажи самого ходового большегруза Shacman к концу года снизились до 1,7 тысячи штук.

Дилеры и дистрибуторы считают, что имеющихся запасов китайского автопрома хватит до весны. В то же время на камском заводе ожидают, что к концу декабря объем продаж КамАЗов за год достигнет 137 тысяч единиц.

Ранее в декабре сообщалось, что запас нераспроданных китайских машин, в том числе легковых достиг 175 тысяч единиц. С января по сентябрь 2023 года в России продали 406,5 тысячи автомобилей китайских марок, что в 4,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем за девять месяцев на заводах было собрано 153,4 тысячи машин и еще 428,5 тысячи завезено в страну из КНР.

По мнению экспертов, в ближайшее время начнется активная конкуренция среди автодилеров, чтобы реализовать нераспроданный товар и найти покупателей на машины. Вместе с тем переизбыток предложения, скорее всего, не приведет к существенному понижению цен.

Также стало известно, что в России сократилось количество автомобилей, которые поставляют по параллельному импорту. Пик популярности «неофициальных» машин был в середине лета, а в ноябре на эти автомобили пришлось только 8% от общего количества проданных транспортных средств.