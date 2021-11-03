Цифровой рубль получит отдельное правовое регулирование

В России планируются перемены законодательства в области использования криптовалюты. О том, какие моменты в правовом регулировании цифрового рубля необходимо будет изменить, станет известно после эксперимента, который проведёт Центробанк, сообщают «Известия». Согласно полученным сведениям, цифровой рубль станет денежной единицей, которой возможно будет проводить оплату, а также обменивать его на обычные денежные средства. Тестирование платформы цифрового рубля запланировано на январь 2022 года.

По результатам этого пилотирования будут разработаны дорожная карта по внедрению цифрового рубля, а также необходимые поправки в законодательство, — уточнили в ЦБ.

Поддерживают данную инициативу и банки, участвующие в пилотном проекте. По их мнению, в этом нововведении существуют преимущества для граждан.

На данный момент прототип платформы проходит подготовку, которая завершится в декабре. Само тестирование будет осуществляться в несколько этапов. Первый предполагает оценку эмиссии цифрового рубля. Далее запланировано расширение списка операций с этим видом денежных средств, а также увеличение числа участников пилотного проекта. На данный момент в нём принимает участие 12 банков.

В Министерстве экономического развития считают, что внедрение цифрового рубля должно привести к созданию особого законодательного регулирования.

По крайней мере, нужно будет сказать, что цифровым рублём можно будет платить, в отличие от обычных цифровых валют, — отметил замдиректора департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития Алексей Минаев.

Минаев также назвал процесс внедрения национальных цифровых валют «общемировой тенденцией, которую необходимо развивать». При этом, по его словам, подобная форма денег не относится в полной мере к категории криптовалюты.

Параллельно с запуском тестирования планируется и разработка законодательных изменений, необходимых для реализации концепции цифрового рубля. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Ожидается, что поправки необходимо будет внести в восемь федеральных законов и пять кодексов.

На уровне закона будут закреплены полномочия ЦБ по организации данного вида денежного обращения и права регулятора по осуществлению банковских операций с применением цифрового рубля. Путём внесения поправок в Гражданский кодекс цифровой рубль станет объектом гражданских прав, а также будет легализован в качестве платёжного средства.

Также важным моментом станет фиксация мер защиты во время операций с использованием цифрового рубля. И здесь в качестве основы могут быть взяты те, которые используются для банковских счетов и карт. Новая система потребует и изменения в уголовном законодательстве и КоАП.

Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска призвал финансовые власти страны обратить внимание на растущий рынок криптовалют. По его словам, Минфин США уже давно инвестирует в развитие этого направления.