В России с 1 сентября изменятся правила техосмотра автомобилей В России с 1 сентября упростят процедуру техосмотра легковых автомобилей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 сентября в России при прохождении технического осмотра (ТО) легковых автомобилей, грузовиков и автобусов уменьшится количество обязательных требований. Об этом говорится на официальном интернет-портале правовй информации.

Так, с этого дня разрешено не проверять транспортное средство на наличие повреждений или коррозии тормозных трубок. Также инспекторы не станут обращать внимание при проверке на отсуствие аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки. не станет препятствием и нерабочее штатное противоугонное средство. Больше не станут контролировать небольшое подтекание масел и других рабочих жидкостей в основных агрегатах автомобиля.

В то же время все необязательное для прохождения техосмотра оборудование, согласно правилам дорожного движения (ПДД), должно присутствовать в автомобиле.

Появились и новые пункты проверки. Среди них — выявление подсоса воздуха двигателем или утечки отработавших газов в обход системы выпуска.

С 1 марта в России увеличился штраф за отсутствие диагностической карты о прохождении технического осмотра (ТО). Согласно поправкам в КоАП РФ, теперь он составляет две тысячи рублей. Ранее штрафовали на сумму от 500 до 800 рублей. Нововведение косаются только машин, подлежащих обязательному техосмотру

Ранее сообщалось, что законопроект, который предполагает замену штрафов за незначительные нарушения на предупреждения, подготовлен в Госдуме. Документ предусматривает смягчение наказания, например, за невключённые поворотники или грязные номера.