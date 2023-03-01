В России с 1 марта засекречены личные данные собственников недвижимости В РФ с 1 марта нельзя получить выписку ЕГРН с данными собственников жилья без их согласия

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Начиная с 1 марта в России нельзя будет получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) с персональными данными собственников недвижимости без их согласия. Как передает РИА Новости, это изменение порядка получения сведений было внесено поправками к закону «О государственной регистрации недвижимости», которые были приняты в июле.

Некоторые участники рынка недвижимости заявили, что это изменение затруднит проведение сделок с вторичным жильем, но в Росреестре утверждают, что наоборот, оно позволит сделать рынок прозрачнее и безопаснее.

Согласно нововведениям, Росреестр не будет указывать фамилию, имя и отчество собственников недвижимости в выписках, если ее заказывает посторонний человек. Однако изменения не касаются супругов владельцев недвижимости, ее совладельцев, арендаторов и арендодателей, обладателей сервитута, наследников, собственников недвижимости, чей объект расположен на чужой земле, собственников смежного участка, арбитражных управляющих, залогодержателей, нотариусов, кадастровых инженеров, представителей госучреждений.

Собственники недвижимости все еще могут предоставить доступ к своим персональным данным для третьих лиц, но для этого им нужно подать заявление в Росреестр. Остальные же лица могут получить выписку с данными правообладателя только через нотариуса, подтвердив наличие обстоятельств, достаточных для ее получения.

Ранее генеральный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Наталия Кузнецова заявила, что количество квартир и апартаментов площадью до 20 кв. м в новостройках столицы за 2022 год выросло вдвое. Также, по ее данным, «на долю микростудий приходится 3,3% всего рынка квартир и апартаментов города».