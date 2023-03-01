В России с 1 марта могут лишить жилья за нарушение прав соседей В РФ с 1 марта собственников могут лишить жилья, если они используют его не по назначению

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 марта 2023 года в России будут действовать поправки в Гражданский кодекс, позволяющие лишать собственников недвижимости их имущества, если они используют его не по назначению, ухаживают за ним неадекватно или нарушают права соседей. Как передает РИА Новости, эти нормы, которые уже действовали с 2004 года для отношений между нанимателем и наймодателем, теперь будут применяться к собственникам недвижимости.

Если собственник недвижимости использует свое имущество не по назначению, допускает его разрушение или нарушает интересы соседей, то ему могут направить предупреждение и установить срок для ремонта, если это необходимо. Если собственник не исправляет нарушение, уполномоченный орган может инициировать продажу имущества с торгов через суд. Вырученные от продажи деньги будут выплачены собственнику, но с учетом расходов на исполнение судебного решения.

Юрист адвокатского бюро Asterisk Вячеслав Климов пояснил, что для того чтобы подать жалобу на собственника недвижимости, необходимо предоставить доказательства нарушения, например, показания соседей или протокол об административном правонарушении. Критериями для изъятия имущества являются злостность и систематичность нарушений, степень которых будет определяться в каждом конкретном случае.

Ранее сообщалось, что начиная с 1 марта в России нельзя будет получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) с персональными данными собственников недвижимости без их согласия. Это изменение порядка получения сведений было внесено поправками к закону «О государственной регистрации недвижимости», которые были приняты в июле.