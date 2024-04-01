В России с 1 апреля ужесточен контроль над оборотом табачной продукции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 апреля в России начнут действовать изменения в контроле над оборотом табачной продукции, сообщил РИА Новости руководитель консалтингового табачного агентства Fedotov Group Евгений Федотов. Вводится уголовная ответственность за нелегальное распространение и производство в крупных объемах табачной и никотинсодержащей продукции.

Федотов назвал этот шаг естественным после введения лицензий на эти виды деятельности. Регулирующий их федеральный закон подписан еще в июне 2023 года, лицензии начали выдавать с 1 сентября прошлого года.

В результате на рынке табачной и никотинсодержащей продукции снизится доля контрафакта, что будет благоприятно сказываться на производителях и импортерах, — объяснил эксперт.

Ранее исполнительный директор консалтинговой компании VSK Group Максим Тищенко заявил, что риски нарваться на подделку при покупке табакокурительных смесей все еще очень высоки, поэтому штрафы за незаконный оборот табачной и никотинсодержащей продукции можно увеличивать в десять раз. Эксперты считают, что в борьбе с нелегальными табаком и смесями нужен комплексный подход, хотя в последнее время ситуация заметно улучшилась.