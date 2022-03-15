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В России резко вырос спрос на банковские ячейки

В России многократно увеличился спрос на банковские сейфовые ячейки
10:57, 15 марта 2022
В России резко вырос спрос на банковские ячейки Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press
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Клиенты российских банков все чаще стали интересоваться арендой сейфовых ячеек, сообщает РБК, ссылаясь на комментарии крупных кредитных организаций. По данным их представителей, спрос начал расти в связи с событиями на Украине и введением западных санкций. За последние недели заинтересованность населения услугами по хранению ценностей выросла в несколько раз, а заполненность ячеек уже близка к предельной.

С конца февраля мы видим рост интереса клиентов к этой услуге. Количество новых договоров увеличилось в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на ячейки в основном предъявляют клиенты сегмента премиум, а самый востребованный сейчас срок аренды — один год. В период высокой волатильности рынка клиенты предпочитают максимально консервативный подход к сохранению сбережений и ценностей, — сообщил представитель одного из крупных российских банков.

По мнению экспертов, россияне сейчас в поиске надёжных способов хранения сбережений и ценностей, будь то наличная валюта или драгоценные металлы. В ячейках можно хранить что угодно, при этом они более надёжны, чем дом или квартира. 

Ранее начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий сообщил, что объём наличных денег в обращении России, который рос с 22 февраля, сократился впервые за несколько недель. Это объясняется ростом ставок по вкладам после повышения ключевой ставки и регулятивных мер по наличной валюте.

 

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