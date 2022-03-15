В России резко вырос спрос на банковские ячейки

Клиенты российских банков все чаще стали интересоваться арендой сейфовых ячеек, сообщает РБК, ссылаясь на комментарии крупных кредитных организаций. По данным их представителей, спрос начал расти в связи с событиями на Украине и введением западных санкций. За последние недели заинтересованность населения услугами по хранению ценностей выросла в несколько раз, а заполненность ячеек уже близка к предельной.

С конца февраля мы видим рост интереса клиентов к этой услуге. Количество новых договоров увеличилось в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на ячейки в основном предъявляют клиенты сегмента премиум, а самый востребованный сейчас срок аренды — один год. В период высокой волатильности рынка клиенты предпочитают максимально консервативный подход к сохранению сбережений и ценностей, — сообщил представитель одного из крупных российских банков.

По мнению экспертов, россияне сейчас в поиске надёжных способов хранения сбережений и ценностей, будь то наличная валюта или драгоценные металлы. В ячейках можно хранить что угодно, при этом они более надёжны, чем дом или квартира.

Ранее начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий сообщил, что объём наличных денег в обращении России, который рос с 22 февраля, сократился впервые за несколько недель. Это объясняется ростом ставок по вкладам после повышения ключевой ставки и регулятивных мер по наличной валюте.



