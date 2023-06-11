Число столкновений самолетов с птицами в России резко возросло Росавиация: количество столкновений самолетов с птицами в России выросло на 82%

Число случаев столкновения самолетов с птицами, в результате которых борт получал повреждения, за период январь — май в 2023 году в России возросло на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на данные из письма главы Росавиации Александра Нерадько. По его словам, на 31 мая этого года был зарегистрирован 31 такой случай, а на это же число в 2022 году — 17.

В письме также утверждается, что с января по май 2023 года увеличилось на 7%, до 224 случаев, количество сообщений о столкновении (или его угрозе) самолетов с птицами, которые не привели к поломкам борта. Вместе с тем отмечается рост числа случаев столкновений или угрозы таковых с иными животными на аэродромах. Был зафиксирован 21 такой случай, причем в 12 из них самолет уходил на второй круг во избежание риска столкновения на взлётно-посадочной полосе.

По словам Нерадько, рост таких случаев может свидетельствовать о недостатках в работе обеспечения безопасности полетов. Глава федерального агентства рекомендовал главам авиакомпаний провести занятия с экипажами воздушных судов по действиям в сложной орнитологической обстановке.

Ранее «Коммерсант» писал, что авиаперевозчики стали жаловаться на отказы и неполноту информации в импортозамещенной системе навигации Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Эксплуатанты SSJ 100 направили запрос к производителю самолетов «Иркут» с просьбой разрешить им использование других навигационных баз данных.