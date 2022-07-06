В России резко вырос спрос на лекарства от депрессии В ЦРПТ рассказали об увеличении спроса на антидепрессанты на 66%

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Спрос на антидепрессанты в России за первую половину 2022 года увеличился на 66% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, сообщили ТАСС в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ). Всего за этот временной промежуток россияне потратили на эти препараты более 3,6 млрд рублей.

Сотрудники организации уточнили, что по итогам первого полугодия 2022 года было продано более 6 млн единиц лекарственных средств от депрессии, в то время как за вторую половину 2021 года их было продано всего 3,6 млн единиц. Среди препаратов, которые показали наибольший рост продаж, оказались «Сертралин», «Флуоксетин» и «Эсциталопрам».

В ЦРПТ также отметили, что наибольший спрос на антидепрессанты был зафиксирован в Москве — на 10 тысяч человек было продано 1,3 тысячи упаковок препаратов. В топ вошли Санкт-Петербург (1,2 тысячи упаковок), Московская область (1,1 тысячи), Калужская область (988) и Ростовская область (975).

Меньше всего антидепрессанты пользовались спросом в Ненецком автономном округе (141 упаковка), Чеченской Республике (90) и Туве (59).

В ЦРПТ сообщили, что на сегодняшний день рынок лекарств не страдает от дефицита антидепрессантов — в продаже находится более 10 млн упаковок медикаментов. По прогнозам специалистов, их должно хватить на 10 месяцев.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с NEWS.ru объяснила, стоит ли использовать антидепрессанты при похудении. По её мнению, такие препараты не нужно употреблять без назначения врача, но их могут прописать при морбидном ожирении.