В России разыскивают бывшего министра обороны Украины МВД РФ объявило в розыск бывшего и.о. министра обороны Украины Михаила Коваля

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Михаил Коваль

Бывший исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы МВД России. По какой уголовной статье он проходит — не уточняется.

Коваль Михаил Владимирович. Дата рождения: 26.02.1956. Разыскивается по статье УК, — сказано на сайте ведомства.

Коваль был исполняющим обязанности главы Минобороны Украины с марта по июль 2014 года. Следующие шесть лет он работал первым заместителем секретаря совета нацбезопасности и обороны страны.

Ранее стало известно, что МВД России объявил в розыск командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Павлюка. Кроме того, в РФ разыскивают бывшего президента Украины Петра Порошенко. Должность руководителя Украины Порошенко занимал с 2014 по 2019 год.

До этого МВД России объявило действующего президента Украины Владимира Зеленского в розыск. Как пояснил крымский сенатор Сергей Цеков, украинского лидера разыскивают за приказы обстреливать такие мирные города, как Донецк и Белгород. По его словам, руководителя страны обвиняют в преступлениях против человечества и братоубийственной войне, которую он развязал вместе с НАТО, когда привел Альянс на Украину.