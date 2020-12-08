В России развернуто 33 тыс. реанимационных коек для пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/ecaa23de-3986-11eb-b212-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По всей Российской Федерации сейчас развёрнуты 33 тысячи реанимационных коек для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил во вторник глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

У нас в целом развернуто 33 тыс. реанимационных коек. Стационарных развернуто 278 тыс., и 20% коек от общего количества — свободные койки, — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

По данным Мурашко, 80% пациентов с новой инфекцией лечатся на дому, 20% находятся в стационарах.

За прошедшие 24 часа в РФ подтвердились 26 097 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Всего с начала пандемии COVID-19 диагностировали у 2 515 009 человек. Ко вторнику показатели прироста снизились до отметки в 1%. Из больниц по выздоровлении за сутки были выписаны 24 938 человек. В общей сложности с болезнью на сегодняшний день справились 1 981 526 россиян. Доля выздоровевших после заражения выросла до 78,8% от общего количества пациентов с COVID-19.

Жертвами коронавируса в течение прошедших суток стали 562 россиянина. Всего жертвами инфекции за период пандемии стали 44 159 граждан. Уровень условной летальности поднялся до отметки в 1,76%.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Мурашко сообщил, что примерно в половину субъектов Российской Федерации уже доставлены партии препаратов для вакцинации населения от коронавируса «Спутник V».