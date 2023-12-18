В России разработали устройство, призывающее сдаться пилотов дронов ВСУ ЦКБР разработал устройство «Дафни», призывающее сдаться украинских FPV-пилотов

Фото: Минобороны РФ

Российские специалисты разработали инструмент подмены изображения «Дафни», который транслирует картинку с яркой надписью «149.200 вызывай Волгу и живи» прямо на вид с бортовой камеры украинских FPV-пилотов, сообщил ТАСС генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. По его словам, эта частота применяется российскими войсками для достижения договоренности с украинскими бойцами о добровольной сдаче в плен.

«Дафни» выходит на той же или очень близкой частоте, что и дроны противника и транслирует изображение уже сама. «Дафни» транслирует мерцающую картинку с огромной надписью «149.200 вызывай Волгу и живи», которую и видит FPV-пилот противника вместо изображения со своего дрона. В настоящее время изделие проходит испытания, — сказал Кузякин.

Ранее холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал специальный антидроновый комплекс «Чистюля», который защищает бойцов от беспилотников. Он представляет собой кейс весом до восьми килограммов, который имеет возможность дистанционного управления для защиты бойца от излучения и попадания ракет, атакующих радиоизлучающие цели. Под воздействием «Чистюли» вражеский дрон может упасть, зависнуть на месте либо вернуться на точку взлета.